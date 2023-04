Porto ainda sem João Mário a dois dias do Santa Clara

João Mário continua a ser baixa no FC Porto, a dois dias da receção ao Santa Clara.

O lateral direito ressentiu a lesão no joelho no clássico frente ao Benfica e limitou-se a realizar tratamento. João Mário entrou aos 56 minutos no clássico, mas não terminou o jogo, sendo substituído ao minuto 71.

O internacional sub-21, de 23 anos de idade, é o lateral-direito mais utilizado do plantel, com 18 jogos realizados no campeonato. Na prova, apontou um golo e quatro assistências. Rodrigo Conceição, Manafá e Pepê são as outras opções.

O Porto termina a preparação para o jogo na sexta-feira, às 10h30, no Olival. Depois, Sérgio Conceição fará a conferência de imprensa de antevisão à partida, a partir das 12h00.

O FC Porto-Santa Clara está marcado para o sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.