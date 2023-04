“FC Porto acredita que a baixa forma do Benfica pode vir para ficar”

Eduardo Luís, antigo jogador do FC Porto, personifica a crença portista de que a revalidação do título portista ainda pode ser possível.

Depois das derrotas do Benfica com os dragões e com o Inter de Milão, o antigo defesa, que também passou pelo Benfica, não estranharia se as águias continuassem a ter dificuldades, o que dá esperança aos azuis e brancos de recuperar os 7 pontos de desvantagem na tabela da I Liga.

“O Benfica baixou muito o nível exibicional e vê-se que alguns jogadores não estão tão frescos. Vai ter um jogo muito difícil em Chaves, até pode chegar lá e vencer facilmente, mas, da parte do FC Porto, acredita-se que este abaixamento de forma possa vir para ficar”, diz, em Bola Branca.

O FC Porto recebe o Santa Clara no sábado. Eduardo Luís não antevê que os açorianos tenham condições para “ir ao Dragão pontuar”.

“O Santa Clara está numa situação muito difícil. O que espero do jogo é mais uma vitória do FC Porto, no sentido de continuar a ter esperança de conseguir chegar ao primeiro lugar, sabendo que depende de quem vai na frente”, afirma, em entrevista à Renascença.

Taremi para segurar e contrariar "moda saudita"

Eduardo Luís acredita que o FC Porto “tem todas as condições para manter Taremi”, apesar das notícias que apontam o avançado iraniano ao Al Hilal.

O antigo defesa diz que mesmo que “parece que é moda os jogadores irem para a Arábia Saudita”.

“Os jogadores, quando atingem a casa dos 30 anos, começam a pensar em ganhar mais dinheiro. O Taremi tem sido um jogador importantíssimo no FC Porto e o clube tem estar já a pensar na próxima época. Não pode, de repente, perder os jogadores mais influentes, porque isso pode criar problemas no futuro”, conclui.