Paulo Sousa encaixa Sérgio Conceição no Inter de Mião

Paulo Sousa recorre aos resultados e à forma como as equipas de Sérgio Conceição jogam para fazer prova da capacidade que o treinador do FC Porto tem para assumir qualquer desafio. A "Gazzetta dello Sport" avançou que o Inter tem Sérgio na sua lista para suceder a Simone Inzaghi e Paulo Sousa, treinador com experiência de campeonato italiano, atualmente na Salernitana, encaixa-o no nível a que o estão a colocar.

"O Sérgio Conceição tem demonstrado nas suas equipas a capacidade e a dimensão estratégica que permite atingir resultados importantes”, afirma, em entrevista à Renascença.



Paulo Sousa, que como treinador já passou por países como Inglaterra, Hungria, Israel, Suíça, China, França, Polónia, Brasil e Itália, lembra também que Sérgio Conceição tem sido capaz de aproveitar a qualidade da estrutura do FC Porto, que “permite a qualquer treinador poder atingir resultados"

"É uma estrutura estável, é uma estrutura que soma, não diminui, sobretudo nos momentos de maior dificuldade, que está ao lado, que apoia", descreve o treinador, que passou por Benfica e Sporting, enquanto jogador, mas nunca representou os dragões.