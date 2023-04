Sérgio Conceição no Inter de Milão? “Só tenho de lhe fazer uma vénia”

Jorge Amaral, antigo guarda-redes do FC Porto, vê o Inter de Milão como um projeto “aliciante” para Sérgio Conceição, sendo que apenas poderia “agradecer-lhe por tudo” se decidisse trocar os dragões pelo ‘nerazzurri’.

O técnico portista tem contrato válido até 2024, mas o clube italiano já terá feito os primeiros contactos no sentido de substituir Simone Inzaghi pelo português. Amaral não estranharia se Conceição se deixasse seduzir pelo emblema que representou durante duas épocas enquanto jogador.

“Inter é um projeto aliciante, porque é um projeto de Liga dos Campeões, com uma capacidade financeira diferente. Na minha opinião, se o Sérgio sair para um projeto melhor e que o satisfaça, só tenho de lhe fazer uma vénia e agradecer-lhe tudo o que tem feito pelo FC Porto, em defesa do clube e dos jogadores, por tudo aquilo que conquistou”, diz, em Bola Branca.

O Inter pode ser “aliciante” para Sérgio Conceição, ainda assim, Amaral sublinha que qualquer projeto que não signifique algo mais que o FC Porto, manterá o treinador ao lado de Pinto da Costa até ao fim do atual mandato do presidente do clube.

“Quero acreditar que, não havendo um projeto mais aliciante, o Sérgio Conceição vai cumprir o seu contrato. Acredito que possa manter o vínculo que tem com Pinto da Costa até 2024, quando termina também o mandato do presidente”, considera.

Benfica “abalado” na corrida pelo título

Amaral admite que a vitória na Luz, por 1-2, reabriu a possibilidade de o FC Porto renovar o título de campeão nacional.

O antigo guarda-redes aguarda para perceber “até que ponto a derrota no clássico pode abalar o Benfica”, que ainda recebe o SC Braga e o Sporting nas última sete jornadas.

“O FC Porto tem de ganhar os seus jogos, colocar em todos o mesmo empenho que colocou na Luz e esperar que o Benfica possa ter saído ferido do clássico e possa perder ponto aqui e acolá, sendo que ainda tem adversários complicados pela frente”, afirma.

Nestas declarações à Renascença, Amaral admite que, mesmo que o FC Porto não revalide o título, a equipa acabará a época com nota positiva caso conquiste a Taça de Portugal.

“Se o FC Porto acabar com três troféus [Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça], acho que é uma boa época, sem ser uma época excecional, isso seria renovar a dobradinha, porque a Taça da Liga continua a ser o troféu que tem menos importância”, conclui.