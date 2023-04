Inter de Milão faz primeiros contactos por Sérgio Conceição

O Inter de Milão já encetou "contactos exploratórios" por Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, com vista à próxima época, segundo avança, este domingo, o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport".

O Inter está a fazer uma época abaixo das expectativas e corre o risco de ficar fora da Liga dos Campeões na próxima temporada, pelo que o destino mais provável de Simone Inzaghi, no verão, ou até antes, é a saída. O clube estuda alternativas e uma delas é Sérgio Conceição.

Antigo jogador do Inter e figura histórica da Serie A, onde também jogou na Lazio e no Parma, o treinador do FC Porto é apreciado em Itália, especialmente depois da eliminatória dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os dragões foram eliminados pelo Inter, mas estiveram muito perto de operar a reviravolta, mesmo com um plantel inferior.