Uribe: "Vamos continuar a sonhar com o título"

Enquanto a matemática o permitir, Uribe e o FC Porto vão continuar a sonhar com o título.

Os dragões venceram em casa do Benfica, por 2-1, e ficam a sete pontos da liderança, com sete jornadas por disputar. À BTV, no final do encontro, o colombiano que marcou o primeiro dos dragões, mantém a chama acesa na luta pelo título.

"Desde que matematicamente seja possível, vamos continuar a competir ao máximo para ganhar todos os jogos que nos faltam e continuar a sonhar com o título", disse.

Sobre a partida, Uribe "sabia que ia ser um jogo muito difícil, mas no FC Porto estamos sempre preparados para jogos desta dimensão".

"Vamos encarar todos os jogos como finais. Neste jogo, por ter o ingrediente adicional de ser um clássico, viemos com muita vontade de ganhar e isto é muito gratificante para o que ainda falta do campeonato", termina.

Sobre o golo, Uribe assuem que "é motivador a nível pessoal, mas há que destacar o trabalho de toda a equipa, o carácter que mostrou e a vontade que exibiu para ganhar o encontro".