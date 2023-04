Sérgio Conceição: "Jogo sem história, fomos superiores em todos os momentos"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, acredita que a vitória na Luz, frente ao Benfica, foi "um jogo sem história", uma vez que considera que os dragões foram superiores.

"São os chamados jogos de seis pontos, mas é só um jogo, recordo-me de outros em que não fomos tão competentes. O Benfica tem sido mais regular, por isso tem os sete pontos de vantagem, mas neste jogo não houve história, fomos superiores em todos os momentos", começou por dizer, à BTV.

O técnico acredita que, caso a equipa "tivesse concluído melhor, o resultado poderia ter sido mais volumoso".

"Parabéns aos jogadores, que interpretaram na perfeição. Não abdicamos da nossa postura em campo, com pressão alta e ocupação de espaço interessante com e sem bola. Fomos competentes", explica.

Com sete jogos por disputar, o Porto fica com sete pontos de atraso para as águias. Sérgio diz que "estamos aqui para dar luta até ao final".

"Está difícil e não adianta fazer futurologia. O Benfica tem sido mais regular e temos de ir atrás. Vou recorrer ao chavão do próximo jogo, porque tem mesmo de ser assim. À medida que nos aproximamos do final, cada jogo ganha dimensão e estamos aqui para dar luta, como mostramos hoje. É preciso mostrar a mesma atitude com o Santa Clara", termina.