Pinto da Costa recandidata-se em 2024? "Não faz parte das minhas preocupações atuais"

Pinto da Costa não abre o jogo sobre uma possível recandidatura à presidência do FC Porto em 2024.

A cumprir o 15.º mandato consecutivo, o presidente dos dragões não revela se pensa recandidatar-se nas próximas eleições do FC Porto, marcadas para 2024. O foco está em arrancar as obras do centro de estágios.

"Tenho tanto o que fazer até lá e as eleições ainda demoram mais de um ano e isso não faz parte das minhas preocupações atuais. Estamos a fazer um forcing para conseguir o centro de estágio que esperamos possa arrancar em breve e temos outras preocupações. As eleições não fazem parte delas neste momento", disse, à imprensa, junto ao hotel onde o FC Porto está hospedado em Lisboa.

Questionado sobre a continuidade de Sérgio Conceição na próxima época, Pinto da Costa "responde como sempre".

"É uma pergunta original, só me foi feita 1317 vezes, portanto vou-lhe responder como sempre: o Sérgio Conceição tem contrato por mais uma época e não há nenhuma razão para não deixar de o ter. O que eu espero é que depois da próxima tenha muitas mais", explica.

O Porto joga o clássico frente ao Benfica, esta sexta-feira, e Pinto da Costa espera "um grande jogo com duas boas equipas".

"Previsões só no fim, mas tenho esperança que vençamos. A equipa sente enorme vontade de vencer, traduzido pelo que disse o Sérgio Conceição na conferência de imprensa. Estão motivados e só pensam na vitória", atira.

Os dragões entram em campo a 10 pontos do Benfica, mas o presidente também não atira a toalha ao chão: "Isso são aqueles lugares comuns que se costumam dizer, só no fim fazemos as contas, 'bla, bla, bla'. Vamos é focar no jogo de hoje e o resto vê-se no futuro".

O Benfica-FC Porto arranca, esta sexta-feira, às 18h00, com relato apenas no site da Renascença devido à programação especial da Páscoa.