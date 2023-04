Benfica e FC Porto decidem hoje se haverá fuga para o título ou final ao "sprint"

Ou seja, uma vitória do FC Porto reduz a diferença para sete pontos, a sete jornadas do fim, um empate deixa tudo na mesma e um triunfo do Benfica aumenta a vantagem do líder para 13 pontos.

As atenções estão viradas para a cidade de Lisboa, onde o clássico pode acentuar diferenças e abrir o caminho do título às águias ou fazer renascer a esperança dos dragões, a dez pontos da liderança.

Fuga para o título ou final no "photo finish"? As contas do título do campeonato passam, esta sexta-feira, pelo clássico da jornada 27, entre o líder Benfica e o campeão FC Porto, às 18h00, no Estádio da Luz.

Na cabeça de Sérgio Conceição, "há só uma palavra: vitória". O treinador do FC Porto, que nem considera a hipótese de não sair com os três pontos da Luz, recusa, portanto, preocupar-se com a possibilidade de perder o segundo lugar para o Sporting de Braga, que está a dois pontos.

"Se caminhamos e olhamos constantemente para trás, corremos o risco de bater em alguém ou tropeçar. É importante percebermos a força e a qualidade do Braga e do Sporting. Mas nós temos de olhar para a frente, senão corremos o risco de tropeçar", frisou o técnico, na quinta-feira.



As portas do Estádio da Luz abrem às 16h00. A Polícia de Segurança Pública, que estima a presença de mais de 60 mil espectadores, mais de dois mil deles do Porto, pediu "fair play" também fora do estádio.

FC Porto e Benfica defrontam-se às 18h00, na Luz, com arbitragem de Artur Soares Dias e Luís Godinho no VAR. Jogo com relato online da Renascença, em direto, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.