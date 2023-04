Sérgio Conceição conta com Diogo Costa e Pepe para o Benfica

"Vamos até à última, sinceramente. O Diogo parece-me bem melhor, o Pepe também, o Evanilson não sabemos mesmo. O João Mário com alguma dificuldade também, o Zaidu parece-me um pouco melhor. O Pepe e o Diogo parece-me que estarão aptos a 100% para ir a jogo", revela.

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo grande da jornada 27, esta quinta-feira, o treinador do FC Porto recorda, contudo, que Pepe "está sem competir praticamente há um mês e isso pode fazer a diferença", e não sabe se poderá ter João Mário, Zaidu e Evanilson para a Luz.

Diogo Costa e Pepe deverão estar aptos para a visita do FC Porto ao Benfica, segundo revela, esta quinta-feira, Sérgio Conceição.

Treinador do FC Porto só olha para a frente: pensa(...)

Sérgio Conceição preferia ter "boas dores de cabeça" em vez das más, mas garante que a mensagem é sempre a mesma: "Confiança total em toda a gente, mesmo em alguns jogadores que sobem da equipa B."

"Não estaremos no máximo, mas nunca usei como desculpa a ausência de um jogador e não o farei depois do jogo", acrescenta o técnico.

Embora persistam as dúvidas sobre João Mário, Zaidu e Evanilson, a disponibilidade de Diogo Costa e Cláudio Ramos deve implicar que o Cláudio Ramos e Fábio Cardoso regressam ao banco no clássico.

FC Porto e Benfica defrontam-se na sexta-feira, às 18h00, no Estádio da Luz, com arbitragem de Artur Soares Dias. Jogo com relato online da Renascença, em direto, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.