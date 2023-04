José Guilherme Aguiar: “Sporting sempre foi o clube mais choramingas”

“O Doutor Varandas não é jurista, é médico, pelo que deve ter outro significado para a palavra absolvição. Sempre que é preciso justificar a falta de êxitos vai-se buscar o ‘apito dourado’, o Sporting sempre foi o clube mais choramingas, é sempre o prejudicado, nunca prejudica. Esquece-se do que se passa dentro do clube, só olha para o lado e nunca para dentro”, acusa, em Bola Branca .

José Guilherme Aguiar, antigo vice-presidente do FC Porto, considera que a entrevista de Frederico Varandas à Sporting TV reforça a posição dos leões como “o clube mais choramingas” e lembra, a propósito das palavras do presidente do Sporting sobre o processo "Apito Dourado", que Pinto da Costa e o clube foram absolvidos, o que significa “isenção de qualquer pena”.

Na mesma entrevista, Frederico Varandas falou em “corrupção do pior que há” no futebol português. José Guilherme Aguiar concorda com o presidente do Sporting sobre a existência de corrupção, mas recusa a qualificação.

“Acredito que haja corrupção. Se é do pior, do melhor ou do médio, não sei, não me atrevo a qualificar. Se é do pior, só o Doutor Varandas poderá dizer, porque tem conhecimentos, senão não dizia que esta é do piro que há, a qualificação é dele. Significa que tem conhecimento sobre os tipos de corrupção que existem no futebol português”, diz.

Sobre as acusações que envolvem o Benfica em vários processos, José Guilherme Aguiar acredita que “a Justiça fará justiça”.

“A Justiça tomará a decisão que for mais consentânea com a factualidade que for dada como provada. Será isenta, séria e definitiva. Não sou adivinho, embora as acusações que são lançadas sobre agentes do Benfica são graves, naturalmente o clube terá de ser sujeito a sanções por esse comportamento”, acredita.