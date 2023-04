​Sérgio Conceição sobre Pinto da Costa: "Mal seria se não tivéssemos reuniões"

Sérgio Conceição negou este sábado qualquer problema com o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, e defende que só fez declarações factuais após o jogo com o Inter de Milão.



O treinador azul e branco quebrou este sábado o silêncio para garantir que apenas teve uma reunião normal com a direção, após o afastamento da Liga dos Campeões.

“Vocês como jornalistas também têm reuniões diárias ou muitas vezes durante a semana com os vossos editores, penso eu. Como treinadores, mal seria se não tivéssemos reuniões diárias ou conversas para irmos falando com o líder máximo do nosso clube, que é o presidente, dependendo do momento e dos problemas que vão surgindo, que são muitos, ao longo da época. Acho absolutamente normal essa situação”, declarou Sérgio Conceição.

Na antevisão do FC Porto-Portimonense, marcado para domingo, às 20h30, o técnico afirmou que, no final do jogo com o Inter de Milão, para a Liga dos Campeões, só fez declarações “factuais” e não pretendeu enviar recados para ninguém.

“O que levantou isto foi uma declaração minha no final do jogo com o Inter de Milão. Onde tive afirmações factuais”, salientou.