​“Não é indireta”. Sérgio Conceição dá parabéns ao Benfica

Em conferência de imprensa de antevisão do FC Porto-Portimonense, de domingo, da 26.ª jornada do campeonato, Sérgio Conceição foi desafiado a fazer um balanço da época.

O treinador do FC Porto diz que ganhar a Taça de Portugal e perder o campeonato será uma época “razoável” e deu os parabéns ao Benfica pelo percurso na Liga dos Campeões e na Liga portuguesa.

Treinador do FC Porto quebrou o silêncio para gara(...)

“Para o FC Porto é razoável. O principal objetivo é o campeonato. Acho que tínhamos todas as possibilidades e fomos melhores na exibição e não no resultado que o Inter, podíamos estar nos quartos de final, mas não estamos. É verdade que já estivemos duas vezes, e perdemos contra os campeões da Europa, Chelsea e Liverpool, e tivemos mais uma vez nos oitavos de final. Nunca foi motivo de festa para nós”, começou por afirmar.

O treinador do FC Porto fez questão de esclarecer que não está a enviar nenhuma indireta, nomeadamente ao Benfica, que está nos “quartos” da Champions.

“Olha o que eu fui dizer, já me está a vir à cabeça uma indireta que vocês estão a pensar que eu estou a mandar. Não estou a mandar indireta para ninguém e se querem que eu diga: o Benfica está de parabéns pelo trajeto que tem feito na Liga dos Campeões e no campeonato, por isso, não há indireta para ninguém. Estou a dizer é que não é motivo de festa para ninguém no FC Porto, porque queremos ir o mais longe possível”, sublinhou Sérgio Conceição.