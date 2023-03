Quem não tem Diogo Costa, caça com Cláudio Ramos. "Já demonstrou grande valor"

Diogo Costa é "um guarda-redes excecional", mas Cláudio Ramos e Samuel Portugal têm qualidade para substituir o internacional português, que está lesionado, no jogo frente ao Portimonense.

A opinião é de Ricardo Ferreira, experiente guarda-redes português que representou o Portimonense durante oito temporadas.

"O Diogo Costa é excecional e prova isso semana após semana. Se ele não puder jogar, o Porto está bastante bem servido, quer pelo Claudio Ramos, quer pelo Samuel Portugal. Sempre que é posto à prova, o Cláudio demonstra que tem grande valor e merece estar ali e é uma boa alternativa. O Porto está bem servido, o Cláudio provou isso na Taça de Portugal e na Taça da Liga", disse, a Bola Branca.

Diogo Costa falhou a seleção nacional devido a uma lesão e é cada vez mais provável a sua ausência do jogo de domingo.

Ricardo Ferreira cruzou-se com Paulo Sérgio no Portimonense e elogia a forma como o treinador monta a sua equipa: "É sempre difícil jogar contra o Portimonense, o Paulo Sérgio monta sempre uma boa estratégia para minimizar as qualidades dos adversários. O Porto é fortíssimo e, por isso, vai ser um bom jogo de assistir".

"O Porto é claramente favorito, estou curioso para ver como o Portimonense se vai lá bater", acrescenta.

O Portimonense pode jogar com a pressão do FC Porto não poder perder pontos na luta pelo título: "Jogar com essa pressão de não poder vacilar mais e querer marcar cedo, caso o golo não apareça, pode entrar o stress. O Portimonense pode marcar primeiro numa transição ou bola parada e as coisas ficarem mais complicadas".

O momento dos algarvios não é o melhor, mas o principal objetivo da época, a manutenção, está muito perto de ser confirmado.

"Acho que estão na luta e estão bem. Todas as equipas têm fases menos boas na época e o Portimonense pode estar a por essa fase. Depressa vão dar a volta e conseguir a manutenção. Acho que estão tranquilos nesse aspeto", atira.



Regresso a Portugal à vista

Ricardo Ferreira, de 33 anos, joga há pouco mais de um ano no DAC da Eslováquia. Depois de uma lesão que obrigou a uma cirurgia, perdeu a titularidade.

"Tive um quisto no pé, que já está bom, mas tive de fazer cirurgia. O guarda-redes que está a jogar tem estado bem, estamos numa série de 17 vitórias seguidas e no primeiro lugar. Individualmente não está a ser como desejava, mas estou a ter uma experiência fantástica", atira.

No final da época o plano passa por regressar ao campeonato português e com o título eslovaco no currículo.



"Estou curioso, vai ser a primeira vez na carreira em que vou estar livre, sem contrato. O meu objetivo é voltar a Portugal. Queria ter a experiência de jogar fora do país, mas tenho saudades de casa", termina.