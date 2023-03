Evanilson em Londres para recuperar de lesão com o "Doutor Milagres"

Evanilson, avançado do FC Porto, está em Londres para tentar acelerar a recuperação de uma nova lesão muscular na coxa direita a tempo de defrontar o Benfica.

Segundo o jornal "O Jogo", o brasileiro está desde o início da semana em Inglaterra para trabalhar com Eduardo Santos, fisioterapeuta que já trabalhou no FC Porto e que é conhecido como o "Doutor Milagres", especializado em medicina tradicional chinesa.

Eduardo Santos ganhou notoriedade quando recuperou Moussa Marega de uma lesão muscular em tempo recorde. Integrou a equipa técnica dos dragões, mas deixou o clube no último verão.



Otávio esteve no Brasil para trabalhar com o fisioterapeuta já esta época, em fevereiro, e Evanilson segue o mesmo método para recuperar a tempo de defrontar o Benfica, no Estádio da Luz, no dia 7 de abril.

Evanilson lesionou-se pela quinta vez esta época, todas desde novembro. As duas primeiras foram lesões em ambos os joelhos. Em fevereiro, Evanilson sofreu duas lesões musculares na coxa esquerda. A atual lesão é na coxa direita.

No total, o avançado já falhou 13 partidas desde novembro devido a lesão.

O brasileiro é baixa certa para o jogo de domingo, frente ao Portimonense. Diogo Costa, Pepe e João Mário são outros jogadores no boletim clínico e em dúvida para o encontro.