Portimonense e Benfica são decisivos para o FC Porto. “Se não vencer fica arredado do título”

Rui Miguel, antigo jogador de FC Porto e Portimonense, não espera qualquer “nervosismo” por parte dos azuis e brancos na receção ao Portimonense, este domingo.

Apesar de a equipa azul e branca vir de dois maus resultados, com empates contra Inter de Milão e Sporting de Braga, o antigo jogador espera “uma boa resposta” contra os algarvios, num jogo decisivo que antecede o clássico na Luz.

“Uma equipa como o FC Porto não perde pontos em três jogos seguidos e, com o Portimonense, em casa, é uma boa altura para dar volta e chegar à Luz para fazer um bom jogo”, diz, em Bola Branca, completando que “é obrigatório ganhar, tal como na Luz. Se não conseguir duas vitórias fica arredado do título”.

Apesar de a receção aos algarvios anteceder a deslocação ao Estádio da Luz, para o clássico contra o Benfica, Rui Manuel garante que os jogadores do FC Porto vão estar completamente focados no duelo de domingo.

“Eles sabem que, para chegar ao título, têm de ganhar este jogo e pensar só neste jogo, não vale a pena pensar no Benfica se não ganhar ao Portimonense. Eles vão dar uma boa resposta e têm tudo para fazer um bom jogo”, realça.

A dez pontos do líder Benfica, a nove jornadas do final do campeonato, Rui Manuel sublinha que, até ser matematicamente impossível, o FC Porto vai acreditar na revalidação do título.

“Tem de haver sempre esperança e, naquela casa, há. Sabemos que é muito difícil o Benfica perder dez pontos em nove jogos, mas há que ganhar os jogos e esperar até ao final”, considera.

FC Porto sem poupanças para o clássico

Para a receção à equipa de Portimão, Sérgio Conceição tem Diogo Costa, Pepe e João Mário em dúvida devido a lesão. Aos problemas físicos acresce que Pepe, Wendell, Grujic, Galeno e Taremi estão em risco de falhar o duelo com o Benfica se virem cartão amarelo.

Apesar das condicionantes, Rui Manuel espera um FC Porto na máxima força para o encontro no Estádio do Dragão.

“O Sérgio Conceição não costuma olhar muito a isso, quem está bem joga. Em relação ao Pepe, sabendo que é um grande central, acho que não é por aí. O FC Porto tem grandes jogadores e o Sérgio vai colocar os melhores em campo”, conclui.

Rui Manuel representou o FC Porto em 1988/89, após duas épocas no Portimonense. Depois de passagens por Penafiel, Espinho e Vitória de Setúbal, regressou a Portimão em 1996, onde ficou até 2000, com uma no Felgueiras pelo meio.

O FC Porto recebe o Portimonense este domingo, às 20H30, do Estádio do Dragão. O jogo da jornada 26 terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.