Só um “um milagre daqueles mesmo difíceis” daria o título ao FC Porto

“Não me espantaria, dado o que aconteceu nos últimos dois jogos, que o FC Porto entrasse algo nervoso. Mas penso que a paragem para as seleções foi importante para limpar a cabeça dos jogadores, embora menos boa em termos táticos. Ainda assim, creio que o ADN do FC Porto vai vir ao de cima neste jogo”, reforça.

“Falando desportivamente, daquilo que é a realidade, seria preciso um milagre daqueles mesmo difíceis. É completamente impossível o FC Porto ter possibilidade de chegar ao título com esta distância pontual. Para haver uma hipótese de ter esperança, o Benfica teria de perder com o Rio Ave e o FC Porto teria de ganhar na Luz”, diz, em Bola Branca .

A nove jornadas do fim do campeonato e em véspera de clássico frente às águias, esta pode ser uma jornada decisiva: o FC Porto recebe o Portimonense e o Benfica visita o Rio Ave.

Dossiê Uribe não preocupa

Mateus Uribe tem contrato com o FC Porto apenas até ao final da época.

Nestas declarações à Renascença, Carlos Azenha diz acreditar que a SAD portista estará a fazer os possíveis para prolongar o vínculo com o internacional colombiano.

“Penso que o Porto estará a fazer uma gestão [da situação] dentro daquilo que é possível e das possibilidades financeiras do clube. De fora, às vezes pode parecer desleixo, que deixaram para última, mas nem sempre isso acontece. Tem que ver com o momento financeiro, com os passes e com as exigências dos empresários”, considera.

Apesar de acreditar nos esforços do clube, Carlos Azenha não tem dúvidas de que, mesmo com a saída de “um dos melhores jogadores do campeonato português”, o clube azul e branco não terá problemas no futuro.

“O mais importante, neste momento, é focar nos objetivos que ainda são possíveis. A saída de grandes jogadores é colmatada com outros”, conclui.

O FC Porto recebe o Portimonense este domingo, às 20H30, do Estádio do Dragão. O jogo da jornada 26 terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.