Otávio já treina no FC Porto, Diogo Costa continua em tratamento

Otávio foi a grande novidade no regresso aos treinos do FC Porto.

O internacional português já regressou ao Olival depois de ter estado ao serviço da seleção, ao contrário de Matheus Uribe (Colômbia), Marko Grujic (Sérvia), Stephen Eustaquio (Canadá), Zaidu (Nigéria) e Mehdi Taremi (Irão), que permanecem ao serviço das respetivas seleções e estiveram, por isso, ausentes da sessão de trabalho.

O departamento médico ainda não teve boas notícias para Sérgio Conceição, uma vez que mantiveram-se em tratamento Diogo Costa, João Mário, Pepe e João Marcelo.

O Porto volta a treinar na quarta-feira, às 10h30, no Olival, para preparar a receção ao Portimonense no próximo domingo, às 20h30