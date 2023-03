Pinto da Costa lembra “inimigo a 300 quilómetros”

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, pede união e lembra que o “inimigo está a 300 quilómetros”.

Em declarações no “Dia do Clube, a 40ª sinfonia”, no Estádio do Dragão, o líder azul e branco parece não ter esquecido o Benfica.

“Temos de estar sempre juntos. O nosso inimigo não está aqui, o nosso inimigo está a uns 300 quilómetros. Esses é que necessitam, como resposta, da nossa união e do nosso trabalho”, disse.

No campeonato, o FC Porto está a 10 pontos do líder Benfica.

Pinto da Costa olhou também para o futuro: "O FC Porto é essencialmente um clube, como o próprio nome o diz, pois o futebol é o expoente máximo das suas glórias, mas nas outras modalidades, nos aspetos culturais e de solidariedade, temos de estar sempre à procura de ser cada dia melhor e fazer sempre o melhor possível. Não pode haver limites no caminho que pretendemos, que é o da perfeição".