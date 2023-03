Bruno Vale: "É importante resguardar Diogo Costa"

Bruno Vale, antigo guarda-redes do FC Porto, considera que "é importante resguardar Diogo Costa" para o clássico com o Benfica.

Dispensado da seleção de Portugal, o guarda-redes, de 23 anos, já recupera no clube de uma lesão muscular no ombro direito. Deve falhar o embate com o Portimonense, no Dragão, no regresso da I Liga. Algo que o fará perder o estatuto de totalista no campeonato.



Em declarações a Bola Branca, Bruno Vale defende que Sérgio Conceição deve proteger Diogo Costa, dado a sua importância para a equipa:

"Era importante ter já o Diogo a 100% com o Portimonense, mas tendo em vista que a seguir é o Benfica, e que pode decidir o campeonato... Teria de estar a 100% [para jogar com o Portimonense]", assume.

Bruno Vale admite que uma lesão desta natureza "pode retirar alguma confiança" a Diogo Costa, o que "não é bom". E logo num embate com o caráter decisivo como o que se jogará na Sexta-feira Santa.

O antigo guarda-redes explica que estes serão tempos em que o internacional português "não vai poder cair" e terá de fazer trabalho específico de ginásio, mas apenas ao nível do "tronco e das pernas".

Cláudio Ramos avança para a baliza

Sem o habitual titular, avançará Cláudio Ramos, em quem "Sérgio Conceição confia", até pela aposta feita no suplente nas taças.

"Sempre que é chamado, tem estado a bom nível. O Cláudio não tem jogado para o campeonato, mas tem tido oportunidades na Taça e mostra que está preparado. É uma questão de opção. O Diogo tem estado muito bem, tem estado a um nível enorme e, se calhar, só por isso é que o Cláudio não está a jogar", defende Bruno Vale.

O FC Porto-Portimonense, da jornada 26 do campeonato, joga-se a 2 de abril, às 20h30, no Estádio do Dragão. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.