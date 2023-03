​Amigável FC Porto-Arouca acaba em confusão

O jogo amigável entre FC Porto e Arouca acabou esta sexta-feira em confusão, avança a imprensa desportiva.



A semana dos dragões fechou com um jogo-treino e com um triunfo 4-0 sobre o Arouca, mas também com tensão no relvado.

Segundo o jornal “O Jogo”, um desentendimento entre Toni Martínez e Sema Velázquez alastrou a outros elementos, o que provocou o fim imediato da partida.

No FC Porto, para além de não contar com os internacionais, Sérgio Conceição também não teve hoje Diogo Costa, Pepe, João Marcelo e João Mário, que fizeram apenas tratamento e permanecem no boletim clínico azul e branco.

O FC Porto volta a treinar terça-feira, a partir das 16h00, para prepararem a receção de dia 2 de abril ao Portimonense.