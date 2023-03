Relação de Sérgio Conceição com presidente. “É explosivo, mas não casmurro”

José Eduardo Simões, antigo presidente da Académica de Coimbra, onde trabalhou com Sérgio Conceição durante duas épocas, descreve o treinador do FC Porto como “uma pessoa explosiva, mas sem ser um incómodo”. No contexto atual, é “explosivo porque se sente frustrado”.

“Podem chamar muita coisa ao Sérgio, mas uma coisa não podem negar: ele é uma pessoa de bem. Como todos nós tem os seus momentos menos bons e os seus momentos excelentes, mas as coisas compõem-se”, diz, em Bola Branca.

O treinador dos dragões terá estado em desentendimento com Pinto da Costa, situação que, de acordo com o presidente do clube, estará ultrapassada.

Para José Eduardo Simões, segundo presidente que mais tempo trabalhou com Conceição, o técnico não coloca entraves a ultrapassar situações problemáticas.

“É uma pessoa inteligente, que pode ter momentos, mas sabe o que fazer. O Sérgio Conceição que eu conheço não se põem casmurro. Vai continuar a trabalhar e a dar o melhor. Não há nenhum problema que não seja ultrapassado”, explica.

Não há título, não há saída

A possível saída de Sérgio Conceição do FC Porto já foi cogitada em mais do que uma ocasião, mas, para José Eduardo Simões, o técnico não sairia numa época sem a conquista dos principais títulos.

“Os melhores momentos para sair são quando se está em alta, quando se ganha. Sai-se em cima, com o agradecimento de todos e a bem. Acha que ele, a sair do clube no fim do contrato ou para outro clube, é como campeão ou conquistando os principais títulos internos. Podem deduzir daqui o que entenderem, porque, de facto, este não é um ano tão vistoso como outros”, afirma.

O treinador de 48 anos cumpre a sexta temporada no Dragão, onde conquistou nove troféus. Para Simões, é natural que um técnico com ambição se sinta frustrado numa época como a que Sérgio Conceição atravessa.

“Há sempre incomodo quando um treinador que gostaria de ter mais e melhores opções. Acontece com qualquer treinador. O mesmo acontece com Ruben Amorim no Sporting. Aconteceria com qualquer treinador que é muito ambicioso e gostaria de conquistar todos os títulos e que sente que, com mais qualquer coisa, talvez lá chegasse”, considera.

Plantel escudado

Apesar da possível instabilidade fora do campo, José Eduardo Simões acredita que a equipa não será afetada.

“Do que conheço do Sérgio Conceição, ele aproveita estas situações, que já teve em vários momentos, para levar a equipa a dar a volta por cima. Não me parece que isto afete, muito menos negativamente, a equipa”, conclui.