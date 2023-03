Pinto da Costa desmente saída de Sérgio Conceição. "Contrato até 2024 é para cumprir"

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, desmentiu, esta quarta-feira, que Sérgio Conceição tenha ameaçado sair. Pinto da Costa, Luís Gonçalves e Vítor Baía estiveram no Olival, durante a manhã, depois de a TVI ter noticiado que Sérgio ameaçara bater com a porta, após a subida de tom entre o presidente e o treinador. À saída do centro de treinos em Vila Nova de Gaia, em declarações aos jornalistas, Pinto da Costa garantiu que Sérgio Conceição não só não vai sair, como esse cenário não esteve em equação: "Estivemos a rir-nos disso." "Perguntei-lhe o que é que ele sabia daquilo. Ele disse que não sabia de nada, que não falou para lado nenhum. Agora vocês é que têm de descobrir de onde é que aquilo veio. O Sérgio tem contrato até 2024 e ele sabe que é para cumprir e eu espero que ele cumpra", afirmou o presidente, para quem o técnico devia ficar "até aos 50" no Porto. "Acabámos por nos rir. Ele não sabe de onde veio aquilo, eu também não, ele não falou com jornal nenhum e eu também não", acrescentou.

O presidente portista reforçou, após nova ronda de perguntas, que uma eventual saída precoce de Sérgio Conceição não foi, sequer, assunto: "Soube hoje [esta quarta-feira] quando vi nos jornais. Não fui eu que pus, o Sérgio também não, ele não sabia de nada. Estivemos a rir-nos sobre isso. Por minha vontade, o Sérgio Conceição ficaria aqui por muitos anos. Tem contrato por mais um ano e até ao fim de 2024 fica de certeza." A manhã desta quarta-feira foi, portanto, uma manhã "normal de trabalho". Sérgio Conceição deu treino, tal como a Renascença avançou que faria, na véspera, e Pinto da Costa falou com ele "e com toda a gente", como faz "normalmente", sempre que se desloca ao Olival.

Falta de reconhecimento é do exterior

Pinto da Costa garantiu que está plenamente ciente da qualidade do trabalho de Sérgio Conceição, três vezes campeão nacional em cinco anos. Para o presidente do Porto, o treinador referia-se à comunicação social e não a ele, quando se queixou de falta de reconhecimento.

"O Sérgio Conceição, com toda a justiça, já recebeu três Dragões de Ouro e tem uma estátua no Museu por indicação minha. Acha que isso não é reconhecer o trabalho? Ele quando se queixou que não é reconhecido não era por mim, era pela comunicação social. Só é quando têm pretexto para nos dividir. A nossa ligação vem desde os 16 anos dele, não é para hoje nem para quando acabar a minha presidência do Porto", frisou. O presidente do FC Porto reforçou, ainda, que qualquer investimento mais avultado que faça para a próxima época nada tem a ver com as eleições de 2024. Pinto da Costa continua sem confirmar se será candidato.

"Já disse que isso é uma imbecilidade. Não digo que vou fazer ou não investimento. Digo é que a ligação do investimento a ganhar as eleições é que é uma imbecilidade. Nunca como argumento ou trunfo para uma eleição apresentei um treinador ou um jogador ou o que quer que fosse. Querem que continue? Continuo. Não querem? Tranquilo", concluiu.

Tudo começou após o adeus à Champions

O ambiente tenso no FC Porto instalou-se depois da eliminação da Liga dos Campeões. Após o empate com o Inter de Milão, Sérgio Conceição lamentou falta de reconhecimento em épocas "muito difíceis". "Estou muito orgulhoso, é um misto entre o orgulho e a frustração. Estou triste. Tudo o que temos feito aqui, com 30% do plantel vindo da equipa B, outros 40% com jogadores que fomos buscar a equipas médias, como Paços de Ferreira, Famalicão, Rio Ave, Santa Clara. Depois, o mérito é zero. Falam do Otávio, do Taremi que se atira para o chão, o Conceição que é arruaceiro. É preciso mais de toda a gente no futebol português. Foram cinco anos e meio muito difíceis no Porto, com anos de Fair Play financeiro sem ir buscar jogadores, só a vender para equilibrar. É um trabalho difícil e muito pouco reconhecido", disse. O desentendimento terá subido de tom quando Pinto da Costa respondeu, na noite de segunda-feira, numa gala em Vila Nova de Gaia. O presidente portista garantiu que não houve falta de investimento: "Não é verdade que tenha havido falta de investimento. Este ano comprámos o Grujic por dez milhões de euros, o Veron por dez, o David Carmo por 20, o Eustáquio e outros. Não houve falta de investimento."

Na terça-feira, Sérgio Conceição respondeu a uma publicação de Cecília Pedroto, mulher de José Maria Pedroto. A publicação, com a fotografia de Conceição, seguia com a seguinte descrição: "A história está feita: ninguém ganhou tantos títulos como Sérgio Conceição no FC Porto." Conceição republicou e acrescentou: "Conquistados com o apoio de verdadeiros portistas, com ou sem recursos." O treinador era esperado, na terça-feira, em Viana do Castelo, para ser homenageado pela Associação Nacional de Treinadores, mas não marcou presença. Elementos da equipa técnica estiveram no fórum.