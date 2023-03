Nuno Lobo. “Sérgio Conceição terá todo o direito de bater com a porta”

O treinador Sérgio Conceição tem todo o direito de bater com a porta, se no final da época não tiver um sinal claro de Pinto da Costa de que a política de investimentos no FC Porto vai mudar para melhor. Quem o diz, em Bola Branca, é Nuno Lobo, ex-candidato à presidência do clube.

O empresário e adepto portista reage na Renascença às declarações de Pinto da Costa, esta quarta-feira, à saída do Olival, em que este declarou não terem fundamento as notícias sobre divergências entre presidente e técnico dos dragões.

Nuno Lobo encara as palavras de Pinto da Costa como uma manobra de autodefesa e não estranhará se Sérgio Conceição, apesar de ter mais um ano de contrato, deixar o FC Porto no final da época.

“Evidentemente que o Sérgio terá todo o direito de bater com a porta e de certeza absoluta que todos os sócios do FC Porto vão entender a tomada de posição de Sérgio Conceição. Não entenderia se o fizesse agora. Ele tem de levar esta equipa até ao fim porque ainda há coisas para conquistar”, referiu.

Pinto da Costa insiste no desejo de ver Sérgio Conceição no FC Porto para além de 2024. Nuno Lobo não duvida que o treinador só renovará o contrato se tiver garantias absolutas de que a política de reforços e renovações de contrato vai mudar para melhor.

“Não levarei a mal como portista, doente pelo FC Porto, se Sérgio Conceição abdicar de treinar o clube que ele ama se tiver uma SAD que continua com esta política de contratações e não renovações”, acrescenta.

Nuno Lobo acha que Pinto da Costa sentiu necessidade de falar aos jornalistas para apaziguar a família portista, uma manobra do presidente portista, considera o ex-candidato.

“Foi uma marcha-atrás quase obrigatória”, refere.