FC Porto. Sérgio Conceição e Pinto da Costa no Olival

Sérgio Conceição apresentou-se no Olival, esta quarta-feira de manhã, para dar treino do FC Porto, apesar do desentendimento com Jorge Nuno Pinto da Costa, conforme a Renascença adiantou na véspera. O presidente do Porto também se deslocou ao centro de treinos do clube.

A TVI citou fonte próxima do treinador para garantir que um desentendimento a propósito do investimento na equipa poderia levar à saída antes do fim da época. Segundo a estação televisiva, a decisão estaria iminente.

Contudo, tal como a Renascença avançou, o treinador deu entrada, esta quarta-feira, pelas 9h04, no Olival. Cerca de 25 minutos depois, o presidente do FC Porto também chegou ao centro de treinos.

Pouco depois das 10h00, também o administrador da SAD e diretor geral para o futebol, Luís Gonçalves, deu entrada no Olival.