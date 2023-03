Situação não agrada, mas Sérgio Conceição dá treino no Olival

Apesar do desentendimento de Sérgio Conceição com Pinto da Costa ter subido de tom esta terça-feira, o treinador do FC Porto vai apresentar-se para dar o treino na manhã de quarta-feira.

A "TVI" citou fonte próxima do treinador para garantir que um desentendimento a propósito do investimento na equipa poderia levar à saída do técnico antes do fim da época. Segundo a estação televisiva, a decisão estaria iminente.



De acordo com o que a Renascença apurou, Sérgio Conceição estará no Olival na manhã de quarta-feira, como planeado, para dar o treino.

Tudo começou depois da eliminação da Liga dos Campeões. Após o empate com o Inter de Milão, Conceição lamentou falta de reconhecimento em épocas "muito difíceis".



"Estou muito orgulhoso, é um misto entre o orgulho e a frustração. Estou triste. Tudo o que temos feito aqui, com 30% do plantel vindo da equipa B, outros 40% com jogadores que fomos buscar a equipas médias, como Paços de Ferreira, Famalicão, Rio Ave, Santa Clara. Depois, o mérito é zero. Falam do Otávio, do Taremi que se atira para o chão, o Conceição que é arruaceiro. É preciso mais de toda a gente no futebol português. Foram cinco anos e meio muito difíceis no Porto, com anos de 'fair play' financeiro sem ir buscar jogadores, só a vender para equilibrar. É um trabalho difícil e muito pouco reconhecido", disse.

O desentendimento terá subido de tom quando Pinto da Costa respondeu, na noite de segunda-feira, numa gala em Vila Nova de Gaia. O presidente garantiu que não houve falta de investimento.

"Não é verdade que tenha havido falta de investimento. Vou lembrar que este ano comprámos o Grujic por 10 milhões de euros, o Veron por 10, o David Carmo por 20, o Eustáquio e outros. Não houve falta de investimento", garantiu.