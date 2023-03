Benfica-FC Porto marcado para o dia 7 de abril às 18h00

O Benfica-FC Porto, jogo grande da jornada 27 do campeonato, está marcado para o dia 7 de abril, Sexta-Feira Santa, às 18h00, na Luz.

A Liga Portugal divulgou, esta terça-feira, os horários das jornadas 26 e 27 da I Liga. O maior destaque vai para a visita do campeão nacional ao vigente líder, que atualmente estão separados por dez pontos.

A 26.ª jornada, a primeira após a pausa para as seleções, começa a 31 de março, uma sexta-feira, com o Estoril Praia-Gil Vicente.

O Sporting é o primeiro dos quatro da frente a entrar em campo, com a receção ao Santa Clara, às 20h30 de sábado, 1 de abril. Sporting de Braga, Benfica e FC Porto jogam no domingo, diante de Chaves (fora), Rio Ave (fora) e Portimonense (casa), às 15h30, 18h00 e 20h30, respetivamente.

No dia 7 de abril, sexta-feira, arranca a jornada 27, com um Santa Clara-Vizela, às 15h30. Nesse dia, todas as atenções estarão viradas para o Estádio da Luz, onde se defrontarão Benfica e FC Porto, às 18h00.

O Braga jogará no sábado, na receção ao Estoril, às 20h30, e o Sporting só entrará em campo no domingo, no terreno do Casa Pia, às 18h00.

Calendário



Jornada 26



Sexta-feira, 31 de março

Estoril Praia – Gil Vicente, 20h15, Sport TV

Sábado, 1 de abril

Vizela – Casa Pia, 15h30 – Sport TV

Vitória SC – Paços de Ferreira, 18h00 – Sport TV

Sporting – Santa Clara, 20h30 – Sport TV

Domingo, 2 de abril

Marítimo – Boavista, 15h30 – Sport TV

Desportivo de Chaves – SC Braga, 15h30 – Sport TV

Rio Ave – Benfica, 18h00 – Sport TV

FC Porto – Portimonense, 20h30 – Sport TV

Segunda, 3 de abril

Famalicão – Arouca - 20h15 – Sport TV

Jornada 27



Sexta-feira, 7 de abril

Santa Clara – Vizela, 15h30 – Sport TV

Benfica – FC Porto, 18h00 – BTV

Boavista – Vitória SC, 20h30 – Sport TV

Sábado, 8 de abril

Arouca – Marítimo , 15h30 – Sport TV

P. Ferreira – Famalicão, 18h00 – Sport TV

Portimonense – Rio Ave, 18h00 – Sport TV

SC Braga – Estoril Praia, 20h30 – Sport TV

Domingo, 9 de abril

Casa Pia – Sporting, 18h00 – Sport TV

Segunda-feira, 10 de abril

Gil Vicente – Chaves, 20h15 – Sport TV