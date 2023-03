"Porto não vai desistir, mas segundo lugar é o melhor que se pode conquistar"

Agora já só sobra a luta pelo segundo lugar. Manuel Serrão, conhecido adepto do FC Porto, diz em Bola Branca que entende a ideia de que não se pode desistir do objetivo de ser campeão, mas numa observação mais realista, não há volta a dar e o título já está no bolso do Benfica.

"Como portista faço minhas as palavras de Sérgio Conceição. No Porto, enquanto matematicamente for possível, ninguém atira a toalha ao chão. Como adepto e como pessoa que pensa pela sua cabeça, é obvio que desde que o Porto ficou a oito pontos de distância do Benfica que o segundo lugar é o melhor que nos pode acontecer este ano", entende.

O FC Porto tem a obrigação de continuar a jogar para ganhar, apesar de ter um plantel limitado na opinião de Manuel Serrão. Juntar o segundo lugar a uma possível conquista da Taça de Portugal já dará à época um saldo muito positivo.

"O Porto tem sempre de pensar em ganhar o que falta do campeonato. Isso permitirá garantir o segundo lugar. Com o plantel que temos, depois do que fizemos na Europa, se garantirmos o segundo lugar e conquistarmos a Taça de Portugal, será o ano da conquista das três taças e uma época muito satisfatória", afirma.

Nestas declarações a Bola Branca, Manuel Serrão admite que continuam a faltar soluções de qualidade no plantel azul e branco.



"O que faltou ao Porto é o que falta desde o início da época: um plantel mais forte, mais opções, porque quando há lesões ainda se nota mais a exiguidade do plantel. O que falta não é termos o clube que temos, os adeptos que temos, os sócios que temos, o treinador que temos, falta é termos um plantel que gostaríamos de ter", salienta.