Pinto da Costa: "Só atiramos a toalha ao chão quando não for possível matematicamente"

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, continua a acreditar na conquista do título de campeão nacional, apesar da desvantagem de dez pontos para o Benfica. Só a matemática porá fim à corrida.

À margem da gala do jornal "O Gaiense", em Vila Nova de Gaia, esta segunda-feira, Pinto da Costa lembra as palavras do treinador, Sérgio Conceição, após o empate, sem golos, no terreno do Sporting de Braga.