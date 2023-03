Pinto da Costa nega falta de investimento no plantel do Porto

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, garante que não houve falta de investimento na preparação desta época.

À margem da gala do jornal "O Gaiense", em Vila Nova de Gaia, esta segunda-feira, Pinto da Costa lembra que o Porto fez vários investimentos avultados, esta época, como as compras de David Carmo e Veron:

"Não é verdade que haja falta de investimento. Comprámos Grujic por nove milhões, Veron por dez milhões, David Carmo por 20 milhões e mais jogadores como Eustáquio e outros. Não houve falta de investimento."

O presidente do FC Porto também garante que, na próxima temporada, não haverá gastos desproporcionados a pensar nas eleições. "Isso é uma imbecilidade", frisa Pinto da Costa, que não revela se será candidato.

"O investimento que vier a ser feito nada tem a ver com eleições. Só quem não me conhece, nem à minha carreira como dirigente. Nunca fiz nenhuma contratação para ganhar eleições. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só quem possa estar de má-fé pode pensar assim. Não tenho no meu pensamento as eleições, falta mais de um ano. Nem sequer, nesta altura, sou candidato, porque não é o tempo disso", sublinha.

Se for candidato, Pinto da Costa garante que "não será por isso" que investirá "um milhão a mais ou a menos do que o habitual".

"Querer transformar uma possível entrada de milhões em algo para ganhar as eleições, só na cabeça de um pateta", atira.