Sérgio Conceição. "Título entregue? Neste clube nunca se atira a toalha ao chão"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, garante que os dragões “nunca, mas nunca” atiram “a toalha ao chão”.

“Olhamos sempre os adversários de frente, estamos longe, é verdade, mas temos nove finais para disputar e em maio fazem-se as contas”, referiu.

O técnico dos dragões não tem dúvidas: “Sempre de cabeça erguida, com o máximo empenho e dedicação, assim espero que toda a gente continue. Não venham com mensagens para dentro e para fora, é para toda a gente: para quem ama o FC Porto e para quem trabalha dentro do FC Porto. Toda a gente no mesmo sentido e, depois, em maio, sentamo-nos, vemos as contas, o que fizemos de bom e menos bom, e qual o planeamento para a próxima época”.

Sobre a partida, Conceição refere que “aquilo que foi preparado foi muito semelhante ao que fizemos em casa e onde ganhámos 4-1”.

No entanto, em declarações à Sporttv, o treinador azul e branco deixou uma crítica: “Para aquilo que criámos, somos muito pouco eficazes. Uma equipa grande, com as oportunidades que criámos nos últimos dois jogos, não pode ficar a zero, não faz parte. O golo está caro”.

Sp. Braga e FC Porto empataram 0-0 na Pedreira e deixaram fugir, ainda mais, o Benfica na frente do campeonato.