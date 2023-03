Taremi entra na primeira lista do novo selecionador do Irão

Mehdi Taremi, do FC Porto, integra a primeira convocatória do novo selecionador do Irão, divulgada esta sexta-feira.

O ponta de lança portista, que soma 31 golos em 64 internacionalizações, tem a companhia, nos eleitos de Amir Ghalenoei, de outros conhecidos do futebol português: Alireza Beiranvand (ex-Boavista), Payam Niazmand (ex-Portimonense) e Mohammad Mohebi (ex-Santa Clara).

O Irão vai defrontar a Rússia e o Quénia, a 23 e 28 de março, respetivamente, em jogos de preparação para a fase asiática de qualificação para o Mundial 2026.