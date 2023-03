FC Porto. Pepe e João Mário de fora a dois dias do Braga

Pepe e João Mário voltaram a falhar o treino do FC Porto desta sexta-feira, de preparação para a visita ao Sporting de Braga, a contar para a 25.ª jornada do campeonato, devido a lesão.

Os dois defesas continuam a fazer tratamento às respetivas lesões, que os tiraram da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Inter de Milão. João Marcelo também fez tratamento. O guarda-redes Francisco Meixedo realizou treino integrado condicionado.

O FC Porto volta a treinar no sábado, às 10h30, no Olival. Os dragões não adiantam informação sobre conferência de imprensa, pelo que, como tem acontecido nas últimas semanas, no que diz respeito ao campeonato, Sérgio Conceição não fará a antevisão do jogo com o Braga.

O Porto visita o terreno do SC Braga no domingo, às 18h00. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.