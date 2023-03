FC Porto vai chegar “ainda mais forte” a Braga após eliminação da Liga dos Campeões

A eliminação da Liga dos Campeões não vai afetar a equipa portista no regresso ao campeonato, domingo, em Braga. Quem o garante é Nuno Campos, treinador-adjunto dos dragões em 2013/14, na equipa técnica de Paulo Fonseca.

“Conheço bem aquela casa e, na minha opinião, só poderá ter influência pela positiva no plantel do Porto porque os vai tornar ainda mais fortes. ‘Estamos aqui sempre para ganhar competições, a próxima é o campeonato’ e não acredito que haja momento mais difícil para gerir, vejo a coisa pelo contrário: vão unir-se cada vez mais para disputar os últimos jogos de forma ainda mais convincente”, disse.

Nuno Campos reconhece que quem vencer fica em melhor posição, embora tenha dificuldades em classificar a partida de Braga como decisiva.

“O FC Porto em caso de vitória poderá continuar a competir com o Benfica pelo primeiro lugar e o Braga vai competir mais com o Sporting. No caso de vitória do Braga talvez consiga competir com o Porto pelo segundo lugar, mas poderá ser mais difícil ao Sporting chegar-se ao Braga”, referiu.

Os dragões preparam a partida da jornada 25 da I Liga contra o Sp. Braga. O jogo está marcado para as 18h00 de domingo.