UEFA investiga queixa do Inter, mas relega segurança para FC Porto e autoridades

Em resposta enviada, esta terça-feira, à agência Lusa, fonte do organismo regulador do futebol europeu remeteu “a responsabilidade pela gestão segura dos espectadores e a política de bilhética associada” ao organizador do duelo e às autoridades competentes.

No final do jogo de terça-feira, que ditou a eliminação do FC Porto da Liga dos Campeões, o CEO do Inter de Milão, Giuseppe Marotta, anunciou que o clube italiano faria queixa dos dragões à UEFA.

Na manhã do dia do jogo, Marotta tinha tido uma reunião de segurança com as autoridades locais, "que garantiram que todos os adeptos poderiam entrar, mesmo que excedessem a lotação do setor visitante".

"Isso não aconteceu. O futebol tem de representar união e alegria e isto foi um episódio lamentável numa noite que tinha tudo para ter sido maravilhosa. A culpa não é da UEFA, mas expor a situação e apresentar queixa poderá fazer com que isto não se repita", sublinhou.

Nas redes sociais, estão a circular diversos vídeos de aglomeração de adeptos afetos ao Inter nos acessos ao Estádio do Dragão, depois de, alegadamente, terem apresentado na sua posse ingressos para a zona destinada aos apoiantes do FC Porto.



Em comunicado, o FC Porto já tinha advertido, na véspera, que, “por razões de segurança”, seria negada a entrada de adeptos do clube visitante com bilhetes que não tivessem sido adquiridos diretamente junto do segundo classificado da Serie A.