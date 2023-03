Pepe falhou Inter devido a retenção de líquidos no tornozelo direito

Pepe falhou a receção do FC Porto ao Inter de Milão, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, devido a retenção de líquidos no tornozelo direito, informou o clube após o jogo.

A ausência do central internacional português, de 40 anos, do onze inicial do Porto foi a grande surpresa antes do encontro no Dragão. A Renascença apurou, na altura, que Pepe ficara de fora devido a lesão.

No site oficial, o Porto confirmou a informação e deu detalhes sobre a lesão: "encontra-se a contas com um edema no músculo solear da perna direita", ou seja, retenção de líquidos na zona do tornozelo direito.

Sem Pepe, o FC Porto empatou, sem golos, frente ao Inter e foi eliminado da Liga dos Campeões, devido à derrota, por 1-0, na primeira mão.