José Fernando Rio, candidato derrotado nas últimas eleições à presidência do FC Porto, considera que é Sérgio Conceição que "tem segurado Pinto da Costa" na presidência do clube e não o contrário.

O FC Porto foi eliminado da Liga dos Campeões e, no final, Sérgio Conceição desabafou na sala de imprensa, lembrando que as cinco épocas e meia como treinador dos dragões têm sido "muito difíceis". E é nesse sentido que, em entrevista a Bola Branca, José Fernando Rio lembra as dificuldades vividas com o Fair-Play financeiro e o recrutamento para a equipa reduzido à formação e a jogadores que vêm despontando em clubes do meio da tabela, em Portugal.

"É mais o Sérgio Conceição que tem segurado Pinto da Costa", atira o ex-candidato, entre um sorriso irónico, antes de acrescentar:

"As boas notícias que o clube tem tido vêm da sua equipa de futebol profissional e não daquilo que depende da gestão da SAD. Os adeptos do Porto percebem que o Sérgio Conceição é mais influente nas conquistas dos últimos cinco anos e meio do que toda a administração da SAD."