Uribe na primeira convocatória do novo selecionador da Colômbia

Mateus Uribe, médio do FC Porto, está na primeira lista de convocados do selecionador da Colômbia, Néstor Lorenzo, para os encontros particulares diante da Coreia do Sul e do Japão, em 24 e 28 de março, respetivamente

Com 43 internacionalizações e cinco golos marcados pelos "cafeteros", o médio, de 31 anos, voltou a merecer a confiança do técnico argentino, que substituiu Reinaldo Rueda em junho de 2022, para defrontar os sul-coreanos em Ulsan e os nipónicos em Osaka.



Entre os 25 eleitos da Colômbia, que retomará a preparação da fase sul-americana de qualificação para o Mundial 2026, após ter falhado a edição de 2022, no Qatar, constam também os ex-portistas Juan Fernando Quintero, James Rodríguez e Radamel Falcao.

Uribe, de 31 anos, está na sua quarta temporada no FC Porto e em final de contrato com os dragões.