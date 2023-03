Sérgio Conceição: "Só falam do Otávio, que o Taremi se atira para o chão, que sou arruaceiro. E o mérito é zero"

Sérgio Conceição condena aqueles que, na sua opinião, criticam os jogadores e o treinador do FC Porto de forma incessante e sem alguma vez dar qualquer mérito ao trabalho que tem sido desenvolvido.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, após a eliminação da Liga dos Campeões, o treinador portista volta a abordar o silêncio das últimas semanas. Na antevisão da receção ao Inter de Milão, justificou com "o ruído que existe no futebol português". Agora, vai mais longe.

"Muitas vezes, andamos à volta aqui do meu silêncio, o ruído que existe no futebol... Tudo aquilo que temos feito aqui, com 30% do plantel da equipa B, outros 40% de equipas médias, Paços de Ferreira, Santa Clara, Famalicão, Rio Ave... E depois o mérito é zero. Falam do Otávio, do Taremi que se atira para o chão ou do Sérgio Conceição que é um arruaceiro. Enfim. Daí o meu silêncio e o meu protesto", salienta.

Para Sérgio Conceição, "é preciso mais de toda a gente e que toda a gente no futebol português reconheça" o mérito do FC Porto, que foi três vezes campeão nos últimos cinco anos "com aquilo que tem".

"Foram muito difíceis, estes meus cinco anos e meio aqui no FC Porto, com anos de Fair-Play financeiro, sem poder ir buscar nenhum jogador e só vender para equilibrar. É difícil, é um trabalho difícil. E é muito pouco reconhecido. Perdoem-me o desabafo", termina o técnico.