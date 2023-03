Sérgio Conceição: "Misto de orgulho nos jogadores e frustração"

Sérgio Conceição considera que o FC Porto merecia ter vencido o Inter de Milão e passado aos quartos de final da Liga dos Campeões, contudo, reconhece que a falta de eficácia não permitiu chegar mais alto.

O Porto não passou do nulo na receção ao Inter, que assim conservou a vantagem de 1-0 obtida na primeira mão. Em conferência de imprensa, no final da partida, Sérgio Conceição salienta que os portistas foram "muito superiores" ao adversário: "Faltou-nos meter a bola na baliza."

"É um misto de orgulho nos jogadores e frustração", assume Sérgio, para quem "os jogadores estão de parabéns, fizeram "um excelente jogo". "Se cai uma lágrima é bom, é sinal de que jogam com paixão", acrescenta.

Sérgio Conceição frisa que faz muito com pouco, com jogadores da equipa B ou vindos de equipas não grandes, como Paços de Ferreira (Eustáquio), Estoril (André Franco) ou Santa Clara (Fábio Cardoso e Zaidu).

"Falamos de história e experiência nestas competições, mas, em certos momentos, em alguns detalhes, o traquejo vem com os jogadores que conseguem, no momento, fazer o golo. Criámos muito e não fizemos [golo]. Tentámos muito e não conseguimos. Parabéns aos meus jogadores. Infelizmente, não passámos e merecíamos", lamenta.

Sérgio assinala que o Porto esteve "sempre muito equilibrado" e, mesmo na primeira parte, em que não criou tanto, teve "duas ou três ocasiões de golo": "Fomos sempre uma equipa muito pressionante e intensa."

O treinador do FC Porto também deixa uma alfinetada ao Inter de Milão de Simone Inzaghi, que jogou sempre, apenas, para não perder.

"Estava à espera de mais do Inter, para a qualidade que tem a nível individual", atira Sérgio, que se picou com Inzaghi no final do jogo.