"O Porto é favorito frente ao Inter de Milão"

O FC Porto é favorito no jogo com o Inter de Milão. A opinião é de Nuno Valente, antigo defesa dos azuis e brancos, que em entrevista a Bola Branca, recorda que os dragões ao longo dos anos têm respondido bem na Liga dos Campeões.

Esta noite, se o Porto estiver no seu melhor vai eliminar a equipa italiana.

"O Porto nesta competição, e ao longo dos anos, tem feito grandes épocas e certamente hoje o público do Dragão vai vai estar ao rubro, porque sabe e acredita que esta equipa vai fazer tudo para ganhar. Eu conheço a mentalidade do clube, de certeza que vão entrar com tudo para resolverem a eliminatória o mais rápido possível", começa por dizer.

Nuno Valente recorda que o Inter também não vive o melhor momento e, por isso, entrará com cuidados em campo.

"O Inter vem ao Dragão com algumas cautelas, sabe que não está no melhor momento, mas é sempre uma equipa a ter em conta. Penso que se o Porto entrar forte, e com o que tem feito nos últimos jogos na Liga dos Campeões, vai ser o favorito neste jogo", considera.

Apesar de considerar que o Porto é favorito, Nuno Valente antevê um jogo muito dividido: "Vai ser equilibrado, na primeira mão viu-se que as duas equipas tiveram respeito mútuo, onde houve muitas cautelas para que o resultado não fosse tão dilatado".

"Hoje tem que se decidir e penso que vai ser um jogo muito disputado e resolvido nos pormenores. Nestes jogos e nesta competição, os pequenos pormenores fazem uma grande diferença, e penso que o pequeno detalhe vai resolver esta eliminatória. Espero que o Porto consiga obter um bom resultado e que passe à fase seguinte", deseja.

João Mário, lesionado, e Otávio, castigado, são baixas no FC Porto. Nuno Valente reconhece que são jogadores importantes, mas também acredita que há substitutos de qualidade.

"São jogadores importantes na equipa, mas importante é que os que vão entrar tenham a consciência que o treinador confia neles, e deem tudo por tudo para fazerem um bom jogo, e que sejam consistentes para ajudar a equipa a ganhar. Certamente quem for jogar no lugar desses dois jogadores vai ter a consciência que é uma grande oportunidade de demonstrar que podem contar com eles para o futuro", conclui.

O FC Porto-Inter de Milão começa às 20 horas e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.