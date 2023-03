FC Porto tenta dar a volta ao Inter e chegar aos "quartos" da Liga dos Campeões

O FC Porto procura, esta terça-feira, qualificar-se para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, precisando, para tal, de dar à volta à eliminatória com o Inter Milão, após a derrota por 1-0 na primeira mão

Em Itália, o belga Romelu Lukaku marcou o único golo da partida, aos 86 minutos, numa altura em que o FC Porto jogava com menos um jogador, por expulsão de Otávio, que será a grande baixa dos dragões para este jogo.



O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, sabe que não pode contar com o lesionado João Mário, com Evanilson ainda em dúvida, enquanto no Inter Milão o alemão Robin Gosens é baixa certa.

A história não é favorável aos dragões, que passaram apenas cinco das 14 vezes em que iniciaram uma eliminatória com uma derrota fora, a última das quais em 2018/19, perante a Roma, igualmente nos oitavos de final da Liga dos Campeões, num duelo decidido após prolongamento.

Contudo, os campeões portugueses venceram os últimos quatro encontros com equipas italianas no seu terreno, podendo juntar-se nos quartos de final ao Benfica, que afastou o Club Brugge.



O encontro da segunda mão está marcado para as 20h00, no Estádio do Dragão, e terá arbitragem do polaco Szymon Marciniak, que dirigiu a final do Mundial 2022. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.

À mesma hora, o Manchester City, de Rúben Dias e Bernardo Silva, recebe o Leipzig, de André Silva, depois de um empate a um golo na Alemanha.