Sérgio Conceição: "Calados fazemos um grande discurso"

Sérgio Conceição justifica o silêncio das últimas semanas com "o ruído que existe no futebol português". Sem muito mais pormenores, o treinador do FC Porto socorre-se das palavras de Pinto da Costa e afirma que "calados fazemos um grande discurso".

Sem realizar conferências de imprensa, antes e depois dos jogos nacionais, desde a derrota com o Gil Vicente, Sérgio Conceição fez, esta segunda-feira, a antevisão do encontro com o Inter de Milão, para os oitavos de final da Liga dos Campeões. As regras da UEFA determinam obrigatoriedade de realização das conferências de imprensa e o treinador não faltou.

A uma segunda investida dos jornalistas sobre as razões do seu silêncio, Sérgio Conceição, que foi alvo de queixa da APAF (Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol) pelas declarações após o jogo com o Gil, recordou "incidências" dessa partida.

"Viram o que se passou durante o jogo e o difícil que foi ganhar o jogo naquelas circunstâncias [FC Porto teve dois jogadores expulsos]. Acontece. Eu podia ter feito mais, os jogadores também e a equipa de arbitragem também podia ter feito mais e melhor", anota.