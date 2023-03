Pinto da Costa: "Conceição tem qualidades para trabalhar em qualquer lugar, mas está no clube certo"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, acredita que Sérgio Conceição tem "qualidades para trabalhar em qualquer lugar, mas já está no local certo".

Na véspera do decisivo duelo entre Porto e Inter de Milão, para os oitavos de final da Liga dos Campeões, Pinto da Costa falou à "Gazzetta dello Sport" e elogiou o treinador que está desde 2017/18 no clube.

"Ele tem competência e paixão pelo seu trabalho. É um dos melhores treinadores do futebol europeu: não sou eu que o digo, mas os resultados. Ele tem qualidades para trabalhar em qualquer lugar, mas já está no clube certo e espero que continue por lá", disse.

O Porto perdeu em Milão por 1-0 e luta pelo apuramento na terça-feira. No entanto, Pinto da Costa recusa "sentimento de vingança".

"Eles vão tentar fazer o seu melhor e será exatamente o mesmo para nós. As partidas contra os italianos são sempre emocionantes por serem muito competitivas e incertas: mesmo nestes oitavos de final não é diferente. Ganhámos e perdemos, mas o que importa é que vamos continuar a desafia-los novamente na Europa, porque somos ambiciosos", atira.

Clubes italianos "perderam relevância"

Pinto da Costa fez ainda uma análise mais profunda ao futebol italiano. O dirigente do FC Porto considera que o "poder mudou-se para Inglaterra".

"Quando me tornei presidente o futebol italiano era o mais dominante. O sistema beneficiou de presidentes como Berlusconi, Moratti ou Agnelli, mas agora o poder mudou-se para Inglaterra e os vossos clubes perderam relevância, muito pelo facto de já não serem dirigidos por pessoas como as que mencionei. Seja como for, ainda estão entre os melhores e nunca é fácil defrontar clubes italianos, como o Inter mostrou", diz.

O presidente dos dragões diz que "um dos meus maiores orgulhos nestes 41 anos de presidência foi termo-nos mantido competitivos na Europa".