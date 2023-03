Paulo Assunção acredita que FC Porto vai eliminar o Inter

O FC Porto pode repetir o feito de outubro de 2005, quando venceu o Inter de Milão por 2-0, com um golo de Benni McCarthy e um autogolo de Marco Materazzi.

Figo era uma das estrelas da equipa italiana e Co Adriaanse treinava um FC Porto que teve no onze, entre outros, Vítor Baía, Ricardo Quaresma, Lucho González e Paulo Assunção que, em Bola Branca, diz que com a qualidade da equipa e do treinador Sérgio Conceição, aliada ao apoio dos adeptos o FC Porto, tem todas as condições para chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões.

"Acredito que o Porto pode vencer o Inter de Milão, apesar de ser um adversário ser muito bom. O Porto jogou bem em Itália e tem tudo para passar à fase seguinte, até porque a jogar em casa é uma equipa muito forte", entende.

Paulo Assunção dá a tática para o jogo com o Inter: "Tem de entrar muito forte e muito concentrado. Se não houver concentração na defesa, o Inter tem atacantes bons e podem aproveitar. Porto tem de estar atento e aproveitar as oportunidades para marcar. Foi assim que, em 2005, vencemos o Inter por 2-0. Foi um jogo muito duro e é preciso estar concentrado durante os 90 minutos", afirma.