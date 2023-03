João Mário falha jogo do FC Porto com o Inter de Milão

João Mário está fora do jogo do FC Porto com o Inter de Milão, para a 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, marcado para esta terça-feira. Sérgio Conceição confirma a ausência do lateral direito, que sofreu lesão no joelho direito, no jogo com o Estoril.

João Mário não treinou, desde então, e tem cumprido programa de tratamento ao problema físico. O FC Porto ainda não revelou detalhes sobre a gravidade da lesão e não há, por isso, previsão do tempo de paragem do jogador.

Rodrigo Conceição e Pepê são as alternativas diretas para o lugar de lateral direito. Rodrigo Conceição foi a opção em Chaves, no jogo em que João Mário cumpriu castigo. Pepê será titular frente ao Inter, mas ainda sem a certeza se nesse papel, ou fazendo as funções de Otávio, que está castigado para o jogo com o Inter.

Wilson Manafá está apto, do ponto de vista físico, mas não é elegível para o jogo, porque não está inscrito nas provas da UEFA.

O FC Porto-Inter, a contar para a 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, está marcado para esta terça-feira, às 20h00, e tem relato na Renascença, bem como acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. Os italianos estão em vantagem, depois de terem vencido o encontro da 1.ª mão, por 1-0.