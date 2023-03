Galeno: "Tenho a certeza de que vamos passar"

Wenderson Galeno tem a convicção plena de que o FC Porto vai eliminar o Inter de Milão e garantir o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões.

O extremo tem a esperança de poder contribuir ativamente para o cumprimento desse objetivo. "Estou muito bem. Joguei pouco tempo no último jogo e senti-me bem. Espero que o treinador me dê oportunidade de jogar os 90 minutos", diz Galeno, a propósito dos problemas físicos, que entretanto ultrapassou.

Apesar da derrota em Milão, no jogo da 1.ª mão, Galeno considera que o Porto tem de ter um desempenho semelhante. "Fizemos um grande trabalho, apesar da derrota", justifica.



"Temos de manter a tranquilidade e tenho a certeza de que vamos ser muito felizes. Vamos manter o foco e tenho a certeza de que vamos passar, reforça.



Já com passaporte português, Galeno pode ser uma das novidades na primeira convocatória de Roberto Martínez, na sexta-feira. Isso, no entanto, não mexe com o jogador, "focado no jogo de amanhã [terça-feira]".

João Mário é baixa para o jogo, devido a lesão, e Otávio, castigado, também não é opção. De regresso está Evanilson. O FC Porto-Inter, a contar para a 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, joga-se esta terça-feira, a partir das 20h00. Encontro com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.