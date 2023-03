FC Porto "intenso, pressionante e agressivo" para eliminar o Inter

Para estar nos quartos de final da Liga dos Campeões o FC Porto tem de ser "intenso, pressionante e agressivo" no reencontro com o Inter de Milão, esta terça-feira, agora no Estádio do Dragão.

Sérgio Conceição tem a lição bem estudada e prevê um jogo "difícil e equilibrado". A forma de de o vencer passa por manter matriz que a equipa tem apresentando e não inventar: "Neste de jogos temos de jogar da forma que nos sentimos mais confortáveis".

"Espero um jogo equilibrado, muito difícil, contra uma equipa recheada de bons jogadores. Temos noção das dificuldades, conhecemos o adversário, sabemos o que podemos fazer. Queremos ser uma equipa intensa, pressionante, agressiva", acrescenta.

O treinador recorda aos jogadores que é necessário, também, abordar o jogo com paciência e inteligência, porque "estamos a meio de um jogo em que estamos a perder [1-0 foi o resultado da 1.ª mão".

O Inter perdeu o último jogo a Spezia, para a liga italiana, mas Sérgio Conceição não acredita que o peso dessa derrota vá afetar a equipa no jogo do Dragão, porque "Inzaghi e os jogadores do Inter têm grande experiência".

João Mário é baixa para o jogo, devido a lesão, e Otávio, castigado, também não é opção. De regresso está Evanilson. O FC Porto-Inter, a contar para a 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, joga-se esta terça-feira, a partir das 20h00. Encontro com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.