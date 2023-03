FC Porto. Evanilson recuperado para a Champions, João Mário fora do treino

Evanilson está de regresso de lesão e poderá ser opção para Sérgio Conceição no duelo decisivo frente ao Inter de Milão para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Em sentido oposto, João Mário está em dúvida.

A última sessão de treinos do clube teve os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social e o avançado brasileiro foi a grande novidade.

Evanilson integrou o treino com os restantes jogadores e poderá ser reforço de peso para as opções de Sérgio Conceição. O brasileiro não joga desde a primeira mão da eliminatória a 22 de fevereiro.

O ponta de lança de 23 anos tem tido vários problemas físicos esta temporada, mas é uma das figuras da equipa, com 8 golos e 7 assistências em 29 jogos disputados.

A má notícia é a ausência de João Mário. O lateral-direito do FC Porto sofreu uma entorse no joelho frente ao Estoril Praia e limitou-se a fazer tratamento no dia de hoje. Está em dúvida para a partida com o Inter.

A partir das 13h15, Sérgio Conceição e um jogador farão a antevisão à partida no Estádio do Dragão. O jogo arranca na terça-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.