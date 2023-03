Marciniak arbitra FC Porto – Inter

O polaco Szymon Marciniak vai dirigir o jogo de terça-feira entre FC Porto e Inter de Milão, no Estádio do Dragão, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, informou a UEFA.

Marciniak, de 42 anos e internacional desde 2011, contará com os compatriotas Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz como árbitros assistentes, enquanto no videoárbitro (VAR) estará Tomasz Kwiatkowski, coadjuvado por Bartosz Frankowski.

O último jogo dos dragões arbitrado por Marciniak foi já esta época, na fase de grupos, na derrota em casa do Atlético de Madrid, por 2-1, em que Mehdi Taremi foi expulso, com duplo amarelo, aos 82 minutos.

O FC Porto procura dar a volta à desvantagem trazida do jogo da primeira mão, no qual foi derrotado por 1-0, com golo de Lukaku, aos 86 minutos, e juntar-se ao Benfica, já apurado, nos quartos de final da competição.